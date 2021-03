Eden Hazard est de retour en forme au Real Madrid: «Il va recevoir du temps de jeu et redeviendra impressionnant», avoue Zidane

Eden Hazard a repris les entraînements mercredi matin avec le Real Madrid. Le Diable rouge est apparu sur des photos publiées sur le site du club madrilène.

Hazard, 30 ans, était écarté des terrains après une blessure musculaire à la cuisse gauche. À cause de blessures à répétition et une contamination au coronavirus, le Brainois n’a joué que 13 matches cette saison. La saison dernière, il avait également manqué de nombreuses rencontres à cause de blessures.

Lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi, Zinedine Zidane a évoqué le retour du Diable rouge. Ce dernier pourrait retrouver le chemin des terrains ce samedi face à Elche en Liga. Tout comme Sergio Ramos ! « L’idée est qu’ils aient des minutes, mais je ne vais pas encore dire combien », avoue « Zizou ».