Mbaye Leye avant Eupen-Standard: «On peut faire quelque chose de génial dans une saison de merde»

Double bonne nouvelle pour le Standard, qui ne compte plus de blessés et ne présente aucun cas positif au Covid. « Cela fait longtemps qu’on n’a plus eu un noyau au grand complet, ou presque, et cela fait du bien de les avoir tous », explique Mbaye Leye en préface à la demi-finale de Coupe de Belgique que le Standard disputera samedi (20h45) à Eupen. « On arrive devant une porte où on peut faire quelque chose de génial dans une saison de merde. On va jouer un match très important, où il faudra que chacun soit à 100 %. »