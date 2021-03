Analyse: le rachat de bpost banque ou comment faciliter le tri des clients

Fin 2020, BNP Paribas Fortis annonçait une nouvelle étape dans la consolidation du paysage bancaire belge. À première vue, il y avait de quoi s’interroger sur le pourquoi du rachat en pleine pandémie – à 130 millions d’euros, tout de même – de la moitié de bpost banque que la première banque de Belgique ne détenait pas encore.

Pas du côté de la poste parce que la « petite » banque rapporte bien moins qu’avant, tout en coûtant de plus en plus, via des investissements obligés dans la numérisation et dans la lutte anti-blanchiment. Mais quel intérêt pour le mastodonte, déjà multimarques ? Max Jadot ne commentera pas ce vendredi. Normal, le deal ne sera bouclé qu’au printemps. Lisons, cependant, son interview entre les lignes : son réseau d’agences continue à lui coûter cher, « ses clients sont ravis », dit-il, d’une offre digitale qui s’étoffe, d’un service rendu sur mesure, sur rendez-vous, performant, même à distance.