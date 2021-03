Le défenseur du Standard Moussa Sissako s’exprime avant le déplacement à Eupen: «Je pense ne pas m’en être trop mal sorti»

Titularisé par Mbaye Leye lors du quart de finale de Coupe de Belgique contre le FC Bruges puis dimanche dernier à Mouscron, Moussa Sissako a su saisir sa chance dans une défense à trois, aux côtés de Merveille Bokadi et Konstantinos Laifis. « C’était le bon moment de le lancer parce qu’il fallait changer un peu et que Noë (Dussenne) était suspendu », explique l’entraîneur du Standard, qui rappelle que le jeune (20 ans) défenseur franco-malien aurait dû effectuer ses grands débuts en équipe première bien plus tôt, en mars 2020 à Zulte Waregem, dans le cadre de la trentième et dernière journée de phase classique du championnat, avant que la crise sanitaire ne mette un terme à la compétition. « Je m’en doutais parce que Zinho Vanheusden avait reçu une carte rouge (contre Saint-Trond) et que Laifis souffrait d’une rage de dent », commente Sissako. « Cela aurait été génial, mon frère jouant précisément à Zulte Waregem. C’est comme ça, c’est le foot, c’est la vie ».