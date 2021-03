Daniil Medvedev: le numéro 2 qu’on attendait depuis plus de 15 ans

Djokovic qui bat Federer sur le nombre de semaines passées sur le trône mondial, le même Federer qui revient aux affaires après la plus longue absence de sa carrière et, ce lundi, Daniil Medvedev qui s’installe au 2e rang mondial à la place de Rafael Nadal : même en période de pandémie, le tennis aime se réserver des rendez-vous historiques. Le Russe brise plus de 15 ans d’hégémonie du « Big Four » aux deux premières places mondiales ! L’exploit est énorme car d’autres grands joueurs s’y sont cassé les dents.

Grand échalas (1,98 m), à la dégaine parfois étonnante, Daniil Medvedev (25 ans) est d’une redoutable efficacité sur les courts (faut-il rappeler qu’avant d’aller défier Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, il restait sur 20 victoires d’affilée sur le circuit dont 12 face à des top-10 ?), mais aussi, en dehors, où son discours ouvert contraste avec tous les a priori usés et liés à l’imaginaire soviétique… Contraste, aussi, avec un tempérament parfois destructeur qui peut lui attirer les foudres du public, comme lors de sa provocation « à la John McEnroe », en plein 3e tour de l’US Open 2019, contre Feliciano Lopez. « Plus vous me sifflez, plus vous me donnez de l’énergie pour la suite », avait-il lâché à la foule new-yorkaise. Et visiblement, lors de cette année 2019, il en avait emmagasiné de l’énergie. C’est la première grande saison clé de l’ours de Moscou, celle qui l’a propulsé de la 20e à la 4e place mondiale !