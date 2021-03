Une première en Belgique: les assises pour de la cyberhaine

Un Sérésien d’une vingtaine d’années, terminant ses études supérieures, avait commenté à l’automne dernier un article publié sur Facebook, qui relatait une agression sexuelle, en critiquant la manière dont la victime était habillée. Cela avait suscité de très vives réactions, et il y avait répondu en tenant des propos de plus en plus provocants, misogynes et menaçants, évoquant notamment un Américain qui avait agressé gratuitement des femmes dans la rue. Peu après, il recevait la visite de policiers et il était placé sous mandat d’arrêt pour menaces sous conditions à l’égard des femmes en général.