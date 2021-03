Patrick Keusters: «Marc Coudron n’a pas su tout faire en 16 ans!»

Le 19 juin prochain, le hockey belge élira un nouveau président. Après 4 mandats, le Bruxellois cèdera le témoin après avoir incarné avec force, conviction et réussite le rôle d’ambassadeur de la discipline. Pour lui succéder, un seul homme s’est, pour le moment, déclaré candidat et semble prêt à relever le défi. Il s’agit de Patrick Keusters, le président de la ligue néerlandophone.

Dans moins de 3 moins, Marc Coudron quittera la présidence de l’ARBH et c’est un nouveau chapitre de l’histoire du hockey belge que devra écrire son successeur. Si Patrick Keusters est, aujourd’hui, sorti du bois, c’est qu’il est convaincu qu’il peut poursuivre, avec succès, la tâche de son prédécesseur et qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour aider les clubs et l’ensemble de la discipline à poursuivre leur développement. Juriste de formation, l’Anversois (62 ans) a effectué une grosse partie de son parcours professionnel dans le secteur bancaire. Parfait bilingue. Hommes de compromis mais franc et direct, l’actuel président de la VHL (Vlaamse Hockey Liga) nous a accordé son tout premier entretien en tant que candidat à la présidence. Une volonté assumée pour s’ouvrir aux Francophones qui ne le connaissent peut-être pas encore. L’ancien président de l’Herakles vit et respire hockey. Il est, aujourd’hui, fin prêt à assumer ses responsabilités et « à se mettre au service des membres »