Abdoulay Diaby: «J’aime briller lors des matches au sommet»

Auteur d’un doublé en 1/8e à l’Union, alors que la rencontre était déjà pliée, Abdoulay Diaby (29 ans) aimerait inscrire un premier but qui compte vraiment pour les Mauves. Un but contre Genk, dimanche, synonyme d’un ticket pour la finale d’une Coupe que le RSCA n’a plus gagnée depuis 2008, aiderait le petit attaquant franco-malien (1m73) à faire son trou à Bruxelles tout en reprenant sa marche en avant. Depuis ses deux titres remportés avec Bruges (2016 et 2018), Diaby n’a plus retrouvé la même efficacité qu’à son époque brugeoise, lorsqu’il avait inscrit 36 buts et signé 20 passes décisives en une centaine de rencontres. Certes, il a fêté deux trophées avec le Sporting du Portugal, qui avait déboursé 4,5 millions pour le débaucher en Venise du Nord il y a deux ans et demi. Mais, ces dix-huit derniers mois, ses prêts au Besiktas et surtout à Getafe lui ont laissé un goût de trop peu. À l’image d’Anderlecht, l’international malien a plus que jamais besoin de stabilité. Et d’une qualification, dimanche.