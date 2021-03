Interminable séance de tirs au but

La dernière confrontation en demi-finale de Coupe entre Anderlecht et Genk ne remonte pas à si longtemps. Un peu plus de huit ans. Le match retour s’était disputé dans le Limbourg le 2 mars 2013. John van den Brom était alors entraîneur du… Sporting. Un match marqué par une séance de tirs au but interminable – chaque formation s’était imposée 1-0 à domicile – avec pas moins de 20 tireurs différents dont… Silvio Proto.