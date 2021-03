Wout van Aert après la 3e étape de Tirreno-Adriatico: «J’étais obligé de faire cet effort stupide»

Piégé par l’équipe Deceuninck-Quick-Step, Wout van Aert a terminé deuxième de la 3e étape de Tirreno-Adriatico vendredi. Il n’en garde pas moins le maillot de leader.

« Je suis heureux d’avoir gardé le maillot bleu mais en même temps, je suis déçu d’avoir terminé deuxième. J’ai perdu le sprint parce que j’ai comblé l’écart avec Zdenek Stybar. C’était bien joué de la part de Deceuninck-Quick-Step », a reconnu van Aert. « Julian Alaphilippe a creusé l’écart lorsque Stybar a attaqué. J’ai décidé en une fraction de seconde de faire cet effort stupide parce que Mathieu était dans ma roue. Quoi qu’il en soit, à ce moment-là, je devais foncer. Dommage, car il y avait plus à faire si j’avais sprinté avec des jambes plus fraîches. Je me sentais vraiment fort, je pouvais encore pousser, mais quand Mathieu m’a dépassé, je n’ai pas pu accélérer ».