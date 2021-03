L’attaquant argentin Angel Di Maria prolonge au PSG

La star argentine Angel Di Maria a prolongé d’une saison supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2022, son contrat le liant au Paris SG, a annoncé vendredi le club. Il existe également «une option pour une deuxième année», a précisé le champion de France en titre.

L’attaquant âgé de 33 ans, arrivé dans la capitale en 2015, appartient aux «Quatre fantastiques» du PSG, aux côtés de Mauro Icardi, Neymar et Kylian Mbappé. Ces deux derniers sont également au coeur de discussions autour de leur avenir, alors que leur bail expire en juin 2022.

Ces derniers mois, «Dima» a répété son attachement à Paris, où sa patte gauche a fait de lui l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif.

Parmi ses plus belles performances, sa demi-finale de Ligue des champions face au RB Leipzig (3-0), conclue par un but et deux passes décisives, en août dernier.