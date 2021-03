Le Théâtre Le Public prend ses quartiers (aussi) à Uccle

Le Théâtre Le Public s’agrandit, en explorant un autre quartier de Bruxelles. Patricia Ide et Michel Kacenelenbogen, codirecteurs du théâtre, ont annoncé ce vendredi qu’ils allaient investir l’actuelle Justice de paix uccloise, sise parvis Saint-Pierre. Concrètement, le bâtiment néoclassique va bientôt se vider de ses occupants, la commune d’Uccle avait donc lancé un appel d’offres pour sa réaffectation. C’est un tandem Théâtre Le Public/Ma2 (du nom de l’atelier de Francis Metzger) qui a remporté la mise.

« On est très bien à Saint-Josse, depuis trente ans, on se sent bien avec la commune, les habitants, les écoles. Mais je me suis toujours dit que ce serait bien d’être sur une place publique, explique Patricia Ide. Sinon on est condamnés à n’ouvrir qu’après 18 heures, alors qu’on peut faire plein de choses en journée, faire venir les jeunes, les personnes qui ne veulent plus sortir le soir. On avait envie d’être au cœur de la cité. On a eu cette opportunité. »