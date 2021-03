Anderlecht: une Coupe pour faire baisser la pression

La tension sera à son comble, dimanche, au parc Astrid. Très mal embarqués dans la course aux Playoffs 1, les Mauves joueront contre Genk leur match de l’année. Ils savent que l’Europe devra plus que probablement passer par la Coupe.

Treize ans après sa dernière victoire, Anderlecht reprendrait bien une petite Coupe pour détendre l’atmosphère. Gagner un trophée, enfin, alors que le dernier titre mauve date de 2017. Pour le prestige, en pleine période de reconstruction qui dure déjà depuis trois ans et demi, mais aussi pour se frayer un chemin express vers l’Europe. Vers les préliminaires de l’Europa League, plus précisément, et non pas vers la peu engageante nouvelle Conference League via d’éventuels Playoffs 1… voire 2 pour le moins aléatoires. Avec repêchage assuré en Conference League en cas d’échec aux portes des poules de la C3.