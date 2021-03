Un vent de liberté sur la langue française

D is-moi 10 mots qui (ne) manquent pas d’air. C’est avec ce thème que les citoyens sont invités à faire décoller leur façon de s’exprimer, à lui donner l’allure qui correspond à son époque, loin de la rigidité d’une académie française. Pendant la semaine qui nous mènera au 20 mars, journée internationale de la francophonie, la légèreté sera à l’honneur et les jeux de mots et calembours seront plus que conseillés. Au cours d’ateliers d’écriture, d’expositions ou d’animations, petits et grands pourront buller depuis leur chambre (à air) lors d’événements virtuels ou de tout leur être, en présentiel (présent-ciel même, puisque certaines installations seront en plein air).