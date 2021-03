Et avec la langue, qu’est ce que vous faites?

Aviez-vous déjà remarqué que les mêmes lettres servent à écrire « La certitude » et « Le dictateur » ? Étonnant, non ? Et si vous prenez toutes les lettres de « C’est artistique » et que vous les placez dans un autre ordre, vous obtiendrez « États critiques » ! Étonnant, non, en ces temps de fermeture des lieux culturels ?

Des anagrammes de ce type, on en trouve quelques très beaux au Centre culturel de Marchin dans le cadre d’une exposition joyeusement intitulée Prendre l’image au mot. Dans un monde où on oppose sans cesse le verbal et le visuel, le poids des mots et le choc des photos, François de Coninck et ses nombreux complices s’amusent à associer les deux pour créer de nouveaux sens. Et c’est un régal, plein de surprises, d’humour, de poésie et d’œuvres épatantes comme cet « objet regard » de Benoît Félix où le visiteur est invité à jeter un œil. Expression qui trouve ici une signification inattendue.