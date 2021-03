Grand Baromètre: à la Chambre, la Vivaldi reste majoritaire

Avec 83 sièges au total, la coalition Vivaldi (Open VLD, CD&V, SP.A, Groen, Ecolo, PS, MR) garde la majorité à la Chambre – avec sept partis, heureusement.

Cette majorité se réduit (la Vivaldi occupe 87 sièges sur la base des élections de mai 2019), mais elle reste confortable (il faut 76 sièges sur 150, à la Chambre, pour former un gouvernement). Vu le contexte pandémique et les nombreuses controverses ayant trait à la gestion de la lutte contre le covid (masques, déconfinement, vaccination…), c’est plutôt une bonne performance. Alexander De Croo peut souffler (si possible).