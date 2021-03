La Coupe, dernière chance de sauver la saison du Standard... et Mbaye Leye!

1 Le Standard peut encore sauver sa saison, comme en 2016 et 2018

Cette demi-finale de Coupe de Belgique est plus que jamais, pour le Standard, le match de l’année. Enfin presque, car il ne le sera plus dès l’instant où le club liégeois aura réussi à se qualifier pour la finale, la vraie, une fois Eupen battu. Ce qui reste encore à faire, évidemment. « C’est une équipe qui a un très bon comportement offensif, des joueurs qui connaissent bien le championnat comme Musona et Peeters », prévient Mbaye Leye. « Leur technique peut faire la différence, avec en plus un attaquant devant, Prevljak, qui est toujours présent dans le ‘box’ et qui marque des buts d’avant-centre. »