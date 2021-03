Mélange de Qatar, d’Espagne et d’Allemagne

Aspire, aux mains du Qatar, développe à Eupen une philosophie sportive très espagnole. L’homme fort derrière le projet sportif, et qui pilote Eupen depuis le Qatar, c’est Ivan Bravo. Directeur général de l’Aspire Academy, il a pendant longtemps travaillé au Real Madrid en tant que directeur stratégique du club. Les staffs ont, depuis l’arrivée des Qataris, toujours eu cette touche ibérique : Marquez, Condom, San José… Sans parler de Josep Colomer en tant que directeur sportif.

Pour la gestion quotidienne, Bravo et les Qataris décident de s’appuyer sur des Allemands : Andreas Bleicher en tant qu’administrateur et Christoph Henkel comme directeur général. Toutefois, cette gestion allemande est aujourd’hui pointée du doigt en haut lieu. On reproche aux dirigeants d’avoir dépensé sans vraiment regarder où allait l’argent. Dans les prochains mois, le ménage va être fait en coulisses pour rationaliser la gestion interne. Ivan Bravo reprend également la main sur ce domaine-là.