La police a dressé plus de 231.000 P.-V. covid en un an

Un an que le Belge vit au rythme des injonctions gouvernementales lui imposant des mesures sanitaires visant à enrayer la propagation du coronavirus. Un an que les masques buccaux ont fait leur apparition, que la distance pour se parler a été fixée à 1,5 m, que l’autorisation de se voir en groupe oscille entre deux, quatre et maintenant dix personnes, que l’Horeca et la culture sont quasi à l’arrêt. Et depuis quelques mois, un couvre-feu est venu compléter le tableau.

Au fil des mois, l’adhésion du citoyen à ces mesures diminue. Des soirées clandestines sont organisées, des rassemblements de jeunes ont lieu dans les parcs de grandes villes. A la police d’intervenir et de faire respecter les arrêtés ministériels. Une mission délicate vu que les mesures évoluent constamment. Après un an, les chiffres sont éloquents. La répression n’est pas la priorité des forces de l’ordre. Elles ont opté pour le dialogue.