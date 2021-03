«Ne pas aller aux Jeux, ce serait une grande déception»

Maintenant qu’ils y ont goûté, Elise Vanderelst, Thomas Carmoy et Eliott Crestan en veulent plus. Déjà médaillés dans les championnats internationaux de jeunes – l’or à l’Euro junior 2019 pour Carmoy, l’argent à l’Euro espoir 2019 pour Vanderelst, le bronze aux Mondiaux juniors 2018 pour Crestan – ils se disent que leur carrière a pris un bel envol et qu’un passage par la case JO de Tokyo, cet été, ferait bien sur leur CV.

À l’heure actuelle, aucun des trois n’a réussi les critères exigés par World Athletics mais plus rien ne leur semble impossible. D’autant que dans la voie « bis » vers les Jeux via le ranking mondial, tous les trois sont actuellement qualifiables grâce, notamment, à leur performance de Torun.