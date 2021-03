Le Sporting Charleroi met fin à la série brugeoise

Complètement dépassés en première mi-temps, les Zèbres ont arraché un point in extremis face au leader brugeois et mettent fin à une série de dix victoires consécutives du Club en D1A. Cette unité n’est toutefois guère suffisante pour recoller au Top 8.

Alors qu’ils filaient tout droit vers leur 12e revers de la saison, lequel n’aurait souffert aucune discussion au vu de la supériorité brugeoise durant la majeure partie de la rencontre, les Carolos ont arraché une unité au caractère en toute fin de match sans toutefois réaliser une opération intéressante dans la course au Top 8.

Rassuré par la prestation défensive de ses troupes sept jours plus tôt face à Saint-Trond (0-0), Karim Belhocine avait logiquement reconduit sa défense à cinq – mais avec Van Cleemput plutôt que Botaka sur le côté droit –, ajustant en revanche son animation offensive, où Gholizadeh, trop discret ces dernières semaines, cédait sa place à Fall et où Nicholson remplaçait, lui, un Rezaei non-sélectionnable tout devant. Ces changements permettaient aux Carolos de s’aligner en 3-5-2, un dispositif qui leur permettait à la fois d’éviter une infériorité numérique dans l’entrejeu et à la fois de profiter de la vitesse du Sénégalais devant.