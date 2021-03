« C’est un sentiment fantastique de marquer dans les derniers instants et ainsi sauver un point », souriait le buteur Shamar Nicholson au terme de la rencontre, la physionomie du match lui faisait apprécier le résultat plus qu’un simple partage. « Mentalement, cela sonne comme une victoire ! On affrontait tout de même le leader, qui restait sur dix victoires de rang. Ce point peut nous remettre en confiance. On doit continuer comme ça et regarder vers l’avant. »