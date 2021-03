Accord au gouvernement sur la répartition des mandats politiques

Un accord est intervenu vendredi soir au sein du gouvernement De Croo sur la répartition des hauts postes dans les entreprises et organismes publics fédéraux. D’âpres négociations entre partis, mais aussi entre Flamands et entre francophones, sur l’octroi de ces présidences et postes de direction avaient lieu ces derniers jours.

PS, MR et Ecolo sont donc parvenus à une répartition jugée « assez équilibrée ».

Ainsi, le PS obtient la présidence de la SFPI (Société fédérale de participations et d’investissement), de bpost, et décroche aussi le FIF (Fonds de l’infrastructure ferroviaire), Bio (Société belge d’investissement pour les pays en développement) et l’IRE (Institut national des radioéléments).