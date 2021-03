César 2021: Triomphe pour Albert Dupontel et sa tragédie burlesque «Adieu les cons»

S’il n’était pas là physiquement « pour des raisons qui lui appartiennent », Albert Dupontel a dominé de bout en bout la 46e Cérémonie des César. En lice avec douze nominations, il repart avec sept trophées dont le doublé de meilleur film et meilleur réalisateur. Adieu les cons, à nouveau l’histoire de bras cassés écrasés par le système et qui essaient de s’en sortir, est une joyeuse tragédie burlesque finement dialoguée, brillamment mise en scène, dopée de poésie et d’humanité, qui s’interroge sur comment s’aimer dans un monde violent, répressif et anxiogène, avec un sens de l’absurde imparable. Par ces temps chaotiques, elle avait tout pour plaire aux membres de l’Académie. Elle a également séduit le jury des lycéens qui lui décerne son Prix. Se servant depuis toujours de ses névroses, l’ambition de Dupontel, plutôt lucide qu’en colère et pour qui Chaplin est le plus grand cinéaste politique, est de nous distraire en prenant des lieux communs pour partir à l’aventure avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie.