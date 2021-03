Besnik Hasi de retour en Belgique? L’ancien coach d’Anderlecht affirme avoir reçu trois offres

Besnik Hasi arrive au bout de sa troisième saison dans le championnat saoudien avec le club d’Al Raed. Dans une interview accordée au Nieuwsblad, l’ancien entraîneur d’Anderlecht explique qu’il arrive au bout d’un cycle et qu’un retour en Belgique n’est pas exclu.

« Un entraîneur qui reste dans un club saoudien pendant trois ans : cela n’a jamais été vu. Le président veut me garder encore plus longtemps, mais le club atteint ses limites sportives et ma famille me manque », explique-t-il.

Le Kosovar a également confié avoir reçu trois offres de la part de clubs de D1A : « Depuis que je suis arrivé ici, j’ai déjà reçu des propositions du Cercle, de Charleroi et de Genk. On verra. Je n’attends pas non plus qu’un entraîneur parte en Belgique ».