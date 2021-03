L’image choc des César 2021, c’est le corps nu et militant de Corinne Masiero

On gardera une image des César 2021, celle de Corinne Masiero nue sur scène et poing levé avec, écrit sur ses seins et son ventre, « No Culture, No Futur ». Slogan que l’on verra également inscrit sur quelques masques dans la salle. Peu après 23 heures, l’actrice vedette de Capitaine Marleau, venue remettre le César du meilleur costume, apparaît le visage ensanglanté, des tampons en guise de boucles d’oreille, sous une peau d’âne « un peu dégueu » à défaut d’abord eu « la robe couleur soleil de Catherine Deneuve car jugée non essentielle ». Connue pour son langage cash, celle qu’on a pu voir cette année dans Effacer l’historique, de Kervern et Delépine, se libère de cette peau pour laisser apparaître une longue robe ensanglantée façon Carrie au bal du diable avant de se retrouver complètement dévêtue, en costume de « qui veut la peau de Roger l’intermittent ? ».