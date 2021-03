Coupe de l’America : toujours l’égalité parfaite entre Team New Zealand et Luna Rossa (3-3)

Comme les deux premiers jours, la course s’est jouée dès le départ. Mais cette fois, les deux bateaux ne se sont pas présentés devant la ligne « collés » l’un à l’autre. Par un vent faible de 7 à 8 nœuds (s’il n’y a pas plus de 6,5 nœuds, les compétitions sont remises), Luna Rossa a passé la ligne de la régate n°5 avec 9 secondes d’avance sur ses rivaux (dans l’impossibilités de manœuvrer plus tôt), pour en avoir… 32 d’avance à la première bouée après avoir profité d’une partie du bassin mieux ventée ! Alors qu’aucun des deux équipages ne commit de fautes par la suite, les kiwis se rapprochèrent petit à petit pour terminer 18 secondes derrière leurs rivaux.