Lukaku, c’est «Non à Pep»: voici pourquoi le Diable rouge préfère l’Inter à Manchester City

Le Diable rouge attire les regards des plus grands clubs européens avec sa ligne de stats.

Romelu Lukaku affole les compteurs cette saison avec l’Inter et il est donc logique que les plus grandes équipes soient sur le coup pour tenter de le signer. Manchester City est l’un des candidats potentiels et voudrait le Diable rouge comme remplaçant d’Agüero.

Cependant, selon la Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku ne bougera pas cet été et donne les raisons pour lesquelles il portera encore le maillot de l’Inter la saison prochaine.

Le club lombard n’aurait jamais été ouvert à un transfert de son joueur fétiche et ce dernier n’aurait jamais voulu en discuter non plus.

Son lien très fort avec Antonio Conte serait également l’une des raisons qui le pousserait à rester. Les deux s’entendent à merveille. Le technicien italien utilise parfaitement le Diable rouge et celui-ci lui rend bien avec son efficacité devant les buts.