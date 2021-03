Cinq pays de l’UE veulent des discussions «le plus tôt possible» sur la répartition des vaccins entre les 27 Etats membres

Cinq Etats membres ont appelé à des discussions «le plus tôt possible» entre les 27 dirigeants européens sur les énormes disparités de distribution des vaccins dans l’UE. - Reuters

L’Autriche, la République tchèque, la Slovénie, la Bulgarie et la Lettonie ont appelé à des discussions « le plus tôt possible » entre les 27 dirigeants européens sur les énormes disparités de distribution des vaccins dans l’UE, selon une lettre publiée samedi.

Vendredi, le chancelier autrichien Sebastian Kurz avait accusé certains Etats membres de l’Union européenne (UE), sans les nommer, d’avoir négocié en coulisses « des contrats » avec des laboratoires, fustigeant une répartition inégale des vaccins contre le Covid entre pays.

Un haut responsable de l’UE, qui a confirmé la réception de la lettre des cinq, a rappelé qu’un sommet des 27 dirigeants de l’UE était prévu pour le 25 et 26 mars et que « la coordination de la lutte contre la pandémie était le premier point sur l’agenda ».