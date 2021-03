Paris-Nice: Primoz Roglic remporte la 7e étape et prend de l’avance au général

Le coureur de Jumbo Visma a terminé devant Gino Mäder et Maximilian Schachmann.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la septième étape de Paris-Nice (WorldTour) entre Le Broc et Valdebore La Colmiane (119,5 km) samedi. Il a devancé Gino Mäder (Bahrain Victorious) à 50 mètres de la ligne d’arrivée et Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe). Tiesj Benoot (Team DSM) est sixième et meilleur Belge.

L’étape reine de ce Paris-Nice devait initialement partir de Nice mais le confinement strict dans la cité niçoise a poussé les organisateurs à raccourcir la course, initialement prévue sur 166,5 km, vendredi.