Coronavirus: un webinaire sur la vaccination met les bourgmestres wallons en pétard

La Région wallonne avait invité, vendredi, l’ensemble des bourgmestres et représentants communaux pour leur fournir plus de détails sur le plan de vaccination. Il était temps, vu que trente nouveaux centres ouvrent dès lundi pour vacciner les plus de 65 ans. Covid oblige, cette réunion se déroulait par webinaire, dans lequel les participants ne pouvaient poser leurs questions que via un tchat. Mais l’affaire a tourné au vinaigre, et la plupart des invités sont restés sur leur faim, si l’on en croit la tonalité des messages postés sur le tchat dont Le Soir a obtenu copie.