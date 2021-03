Webinaire sur la vaccination: «J’assume le raté. Et on va réparer cette erreur», assure Yvon Englert

Contacté ce samedi par Le Soir pour répondre à ces nombreuses critiques, Yvon Englert reconnaît sa « mauvaise performance » lors du webinaire de vendredi. Et s’en excuse humblement. « C’est un raté, je ne vais pas le nier. Je dois avoir fait une cinquantaine de séances de questions/réponses depuis le départ, et c’est la première fois que ça foire. En suivant le tchat, j’ai vu apparaître les récriminations et les critiques des participants. J’ai bien compris que certains étaient furieux. Je suis vraiment désolé que la séance n’ait pas répondu à leurs attentes ».