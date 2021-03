Baisse des livraisons d’AstraZeneca: quel impact sur la campagne de vaccination?

Les semaines se succèdent sans que la situation ne s’améliore sur le front des livraisons d’AstraZeneca. Ce samedi, le géant pharmaceutique britannico-suédois a fait savoir à l’Europe qu’il ne serait pas en mesure de respecter son engagement de livrer 180 millions de doses au second trimestre à cause de difficultés dans sa chaîne de production européenne. C’est la deuxième fois qu’AstraZeneca mange sa parole. Il avait annoncé fin janvier ne pouvoir livrer aux Vingt-Sept que 40 millions de doses sur les trois premiers mois de l’année contre 90 millions initialement promises. Finalement, on serait même plus proche des 30 millions… A l’époque, le groupe pharmaceutique avait annoncé que ce retard serait rattrapé au second trimestre. On sait maintenant qu’il n’en sera rien.