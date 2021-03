Retard de paiement des salaires à l’Excel Mouscron: Lille a fait un virement de 2,5 millions d’euros au club hurlu

Contrairement à ce qui a été annoncé à l’Excel Mouscron vendredi après-midi, c’est bien le LOSC, et non pas Gérard Lopez, qui a apporté de l’argent frais en fin de semaine, ce qui a dès lors permis de verser les salaires tant attendus du mois de février dernier. Les joueurs et les membres du staff mouscronnois devraient logiquement toucher leur dû ce lundi ou mardi au plus tard.

Ce retard de paiement a provoqué quelques remous au sein du club hurlu. Paul Allaerts, le directeur général de l’Excel, s’est entretenu à plusieurs reprises avec le groupe, qui a même été accompagné par un représentant syndical, jeudi avant l’entraînement. Dans l’attente de leur rémunération, les joueurs se sont toujours entraînés depuis jeudi. Ils avaient été auparavant mis au repos dans la foulée de leur succès décroché face au Standard. Même si l’idée d’une grève a fleuri dans les têtes de certains, le groupe a travaillé normalement et a été rassuré sur la situation au fil des discussions.