48 ans que l’Union attendait ça ! Ce samedi soir, les Saint-Gillois ont enfin vaincu le signe indien et entériné leur remontée en division 1 face – tout un symbole- au voisin du RWDM. Et ce, au terme d’une rencontre haletante de bout en bout et gagnée sur le score de 2-1 grâce à des buts, côté saint-gillois, d’Undav et François (c’est Lavie qui a marqué le goal molenbeekois).