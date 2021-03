Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe remportent le rallye Il Ciocco

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 R5) ont remporté le Rallye Il Ciocco, la manche d’ouverture du championnat d’Italie des rallyes. Le duo belge a devancé de 22.7 secondes son premier poursuivant Stefano Albertini (Skoda Fabia Rally2 Evo) à l’arrivée. Un autre Italien Giandomenico Basso (Skoda Fabia Rally2 Evo) a pris la troisième place à 31.4 secondes.

Après deux troisièmes places dans le championnat du monde des rallyes (WRC) et une deuxième place dans un rallye hivernal en Estonie, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe ont remporté le Rallye Il Ciocco en Toscane. Si la victoire est toujours plaisante, l’objectif premier de cette course était de donner à Neuville et Wydaeghe une course supplémentaire pour affiner leurs automatismes. La deuxième raison d’aller en Toscane était liée au fait qu’il s’agissait d’un rallye sur asphalte. La prochaine épreuve du championnat du monde des rallyes du 22 au 25 avril est le rallye de Croatie et se dispute sur asphalte.