Tirreno-Adriatico: «Je ne dois pas être déçu», réagit Wout van Aert après avoir perdu le maillot de leader

Wout van Aert a perdu son maillot de leader samedi mais ne se montre pas déçu pour autant. « Je ne sais pas pourquoi je devrais être déçu », a-t-il déclaré après la 4e étape de Tirreno-Adriatico.

« Ça s’est bien passé. Bien sûr, j’espérais qu’Ineos ou les UAE attendraient plus longtemps mas ils ont décidé d’attaquer rapidement et ça n’a pas été pas à mon avantage. J’avais décidé de ne pas trop réagir et de trouver mon propre rythme. J’ai donc roulé dans le vent pendant les 7 ou 8 derniers kilomètres, je pense que c’était la meilleure tactique au vu de mes capacités. Je suis content de ma performance. Sans ce maillot bleu, je serai plus à l’aise pour participer au sprint, ce que je ne pouvais pas faire en tant que leader. »