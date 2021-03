Felice Mazzù, champion avec l’Union Saint-Gilloise: «C’est fantastique et une grosse satisfaction!» (vidéos)

Après 23 matches âpres, l’Union Saint-Gilloise a décroché le titre, non sans mal. Mais avec une fierté immense. « C’est fantastique, j’ai eu la chance de travailler avec un groupe extraordinaire cette saison », pointait Felice Mazzù, le coach saint-gillois. « Si on a senti qu’il y avait de la tension, des émotions et que nous n’avons pas livré notre meilleur match, nous avons réussi notre projet. C’est le plus important. »

Après 48 ans, voilà l’Union de retour au plus haut niveau. « C’est une grosse satisfaction, fierté d’avoir fait le bon choix en venant à l’Union. Fierté de travailler avec un groupe qui a toujours voulu tout donner, même dans les moments plus délicats. »