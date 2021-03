Le Standard jouera sa 18e finale de Coupe

Après avoir franchi les écueils constitués par Seraing, Courtrai et le FC Bruges, le Standard était au pied du mur, samedi soir à Eupen, où il avait 90 minutes, ou 120, pour mettre un peu de sel dans une saison très compliquée en se qualifiant pour la 18e finale de Coupe de Belgique de son histoire. C’est aussi ce qu’avait demandé à ses joueurs la quarantaine de supporters qui avaient accompagné le départ du car avec des fumigènes. Ils auront été entendus.

Sa finale, qui sera la troisième depuis la prise de pouvoir de Bruno Venanzi à l’été 2015, après les succès obtenus en 2016 et 2018, le Standard l’a atteint grâce à un but somptueux de Selim Amallah, sur une frappe du pied gauche partie se loger dans le plafond du but de Defourny, à la 66e minute d’un match truffé de duels qu’il avait dominé jusque-là, sans pour autant parvenir à faire la différence. Au grand dam de Mbaye Leye, qui avait réclamé de l’efficacité sans laquelle rien n’est possible.