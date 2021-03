Selim Amallah (Standard), élu homme du match à Eupen: «On devrait jouer avec cette envie en championnat»

Élu homme du match après avoir inscrit l’unique but du match lors de la qualification du Standard contre Eupen pour la finale de la Coupe de Belgique, Selim Amallah s’est montré ravi : « Ça fait vraiment plaisir car c’est un but qui nous qualifie pour la finale, je suis content », a-t-il déclaré au micro de RTL Sports après la rencontre, avant d’évoquer la suite de la saison : « Comme l’on dit à chaque fois, on va se focaliser sur le prochain match, et essayer de laisser la finale derrière nous pour le moment mais c’est clair qu’on y pense toujours ».

Amallah est ensuite revenu sur les difficultés des Rouches en championnat : « Quand tu joues en demi-finale il y a beaucoup d’envie du fait que tu veux jouer la finale, mais on devrait jouer comme ça en championnat aussi. Je pense qu’on a la qualité pour essayer de rebondir et rectifier ça au prochain match de championnat ».