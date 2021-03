Théo Defourny, déçu après l’élimination d’Eupen contre le Standard: «On voulait vraiment gagner pour rentrer dans l’histoire du club» (vidéos)

Interrogé au micro de RTL Sport après l’élimination d’Eupen contre le Standard, Théo Defourny estime que son équipe aurait pu mériter meilleur sort. « On a eu beaucoup de situations de but. C’est dommage de ne pas avoir réussi à marquer car ça nous aurait vraiment mis dans le match, et je pense que le Standard ne s’en serait pas relevé. Puis, ils mettent un joli but, et on n’est plus arrivé à revenir. On sait que c’est comme ça en Coupe… On était un peu sous tension en première mi-temps, car on découvrait l’événement, c’était compliqué, mais on a bien commencé la deuxième et si on marque cette latte je pense que c’était pour nous », a expliqué le gardien des Pandas, avant de faire part de sa déception, malgré la belle aventure.

« C’est bien comme parcours mais on voulait vraiment gagner pour rentrer dans l’histoire du club et pour nos supporters. C’est dommage parce qu’on pouvait faire quelque chose de bien mais c’est comme ça ».