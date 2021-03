Vanzeir après le sacre de l’Union et l’accession en D1A: «Le top de ma carrière!»

« On savait bien que ce ne serait pas facile contre Molenbeek », avouait samedi soir l’attaquant unioniste Dante Vanzeir après la victoire contre le RWDM (2-1) et le titre en D1B, synonyme de retour en D1A après 48 ans d’attente pour l’Union Saint-Gilloise.

« Remporter le titre à l’issue du derby procure encore deux fois plus de plaisir. Je n’avais personnellement encore jamais connu cela. C’est le top de ma carrière, qui va donc se poursuivre au plus haut niveau. Je ne vois pas dans quel club je pourrais être mieux qu’à l’Union, à ce stade de mon parcours professionnel. J’ai la chance d’en faire partie au moment où elle écrit une des plus belles pages de son histoire. Cela fait d’ailleurs des semaines qu’on n’arrêtait pas d’y penser, et d’en parler entre nous », a expliqué l’attaquant de 22 ans.