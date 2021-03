Boxe: «Marvelous» Marvin Hagler, légende des poids moyens, est mort

Sa patte gauche restera comme une des plus dévastatrices de l’histoire du noble art : l’Américain Marvin Hagler est décédé subitement à l’âge de 66 ans samedi, laissant la boxe orpheline d’un de ses plus grands champions et plus féroces pugilistes.

« Je suis désolée de vous annoncer une bien triste nouvelle. Aujourd’hui, malheureusement, mon mari bien-aimé ‘Marvelous’ Marvin est décédé de façon inattendue à son domicile, ici dans le New Hampshire », a annoncé son épouse, Kay G. Hagler, dans un message diffusé sur la page Facebook de son défunt mari.

Combattant extrêmement redoutable, regard de guerrier sous son crâne chauve, Hagler fut un champion incontesté chez les poids moyens de 1980 à 1987, offrant aux fans des combats mémorables, notamment contre Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard ou encore le Panaméen Roberto Duran.