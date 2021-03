Italiens et Néo-Zélandais sont toujours à égalité (3-3) après l’annulation des régates de dimanche par manque de vent. Celui-ci est annoncé plus soutenu à partir de lundi dans la baie d’Auckland.

Pour avancer, il faut du vent dans les voiles. Et il n’y en avait pas assez, dimanche, dans la baie d’Auckland. Alors, après plus d’une heure d’attente, Luna Rossa et Te Rehutai (le nom donné au bateau de Team New-Zealand) ont regagné le port d’Auckland au grand dam des occupants des centaines de bateaux (1.300 environ) disséminés dans la baie, et des milliers de spectateurs (48.000 !) massés au port devant les écrans géants.