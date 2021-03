Bruxelles: opération escargot de plusieurs secteurs sur le ring lundi matin

Plusieurs collectifs de secteurs directement touchés par la crise mèneront une opération escargot lundi matin, entre 9h00 et 10h00, sur le ring de Bruxelles afin de « célébrer » une année d’arrêt de leurs activités, annoncent-ils dimanche. Un rassemblement est ensuite prévu au pied de l’Atomium jusque 11h.

« Depuis plusieurs mois, un an, déjà, nos secteurs se conforment avec devoir et sens des responsabilités aux nombreuses directives imposées par nos gouvernements et experts. Nous appliquons les règles sans sourciller et consentons aux investissements et protocoles demandés pour garantir la sécurité de la population et de nos clients. Chacun de nous, à l’arrêt, subit de plein fouet le poids économique et psychologique des décisions visant à une amélioration de la situation sanitaire », déplorent les collectifs, issus des secteurs de l’horeca, de l’événementiel, des forains, des traiteurs, des food trucks ou du monde de la nuit.