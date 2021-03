Bruxelles: une braderie dégénère en fête dans le restaurant Wolf

L’événement « Brols @Wolf » avait été annoncé comme un pop-up shop et vide dressing, où il serait possible d’acheter de la nourriture à emporter.

Des personnes ont appelé la police samedi soir pour l’alerter de la tenue d’une fête, en marge d’une braderie, au restaurant Wolf, situé rue du Fossé aux Loups dans le centre de Bruxelles, a indiqué dimanche matin la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Des policiers se sont rendus sur place vers 20h45. Il n’y avait alors plus personne et l’établissement était fermé.

« L’autorité avait déjà fait passer le message qu’il était impossible de tenir un événement pareil, parce qu’il n’y avait aucun respect des règles Covid », a expliqué Ilse Van de Keere. La Ville de Bruxelles a pris contact avec les responsables de l’établissement, qui ont arrêté l’événement.

