L’éditeur Jean-Claude Fasquelle est mort

Galligraseuil. C’était ainsi qu’on nommait ironiquement les trois éditeurs qui se partageaient, jusqu’il y a peu, les principaux prix littéraires : Gallimard, Grasset et Seuil. C’est Jean-Claude Fasquelle qui avait hissé sa maison d’édition au niveau de réputation et de notoriété de ses deux concurrents. Il en fut le président-directeur-général de 1981 à 2000, il en fut ensuite le président du conseil de surveillance puis le président d’honneur.

Fasquelle avait de qui tenir. Son grand-père Eugène avait fondé les éditions Fasquelle en 1896 et s’était ensuite associé aux éditions Charpentier, maison mère d’Emile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Octave Mirbeau, Alfred Jarry, Alphonse Daudet ou J.-K. Huysmans. Son père Charles fut l’éditeur de Marcel Pagnol et de Jean Rostand. Jean-Claude a baigné, depuis sa naissance, le 29 novembre 1930, dans les livres et l’édition.