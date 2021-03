Coronavirus - L'horeca et l'événementiel souhaitent une prise en charge de leurs frais fixes

Les métiers des 19 secteurs de la commission paritaire 302, qui représentent essentiellement l'horeca et l'événementiel, se sont alliés au sein d'un nouveau collectif, appelé 302.be, un an après la fermeture de nombre d'entre eux en raison de la pandémie de coronavirus. Cette ASBL, qui entend fédérer, représenter et défendre ces professions, demande dimanche une prise en charge de leurs frais fixes et propose un plan de résilience de l'"horeca+".