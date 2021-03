Vanzeir toujours ambitieux: «Je veux le titre de meilleur buteur» (photos)

Muet ce samedi soir, Dante Vanzeir a connu la rencontre la plus difficile de sa saison face à une défense molenbeekoise qui ne lui aura laissé aucun espace. Malgré tout, il reste l’un des hommes du titre, ses buts ayant souvent rapporté gros. Le buteur saint-gillois, à l’instar de ses partenaires, cachait dès lors difficilement sa joie. « C’est la première fois de ma jeune carrière que je parviens à décrocher un titre », souriait-il, ému. « C’est incroyable de vivre de pareils moments et les mots sont difficiles à trouver. Quand on regarde notre saison et le travail abattu, ce n’est qu’un juste retour des choses. »