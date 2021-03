Mathias Fixelles ému après la promotion de l’Union: «Il y a trois ans, je me battais pour maintenir le club en D1B»

Fidèle parmi les fidèles et présent au club depuis cinq saisons, Mathias Fixelles est le premier à s’être écroulé au coup de sifflet final de ce derby. L’émotion était tout simplement trop forte. « Après tant d’années passées au club, cela me fait le plus grand plaisir », souriait le médian. « J’attendais ça avec une telle impatience ! Cette saison fut magnifique et parvenir à décrocher le titre si tôt, c’est incroyable. »

Malgré les conditions, les Bruxellois ont fêté, comme il se devait, leur retour en D1A. « Nous avons fêté cela comme nous le pouvions, entre nous. On ne peut finalement pas faire grand-chose (soupire). Mais l’essentiel, c’est de profiter un maximum de cette chance unique. »